Ältere Menschen tun sich oft schwer mit der Bedienung von Smartphones. Dabei können diese Geräte sie dabei unterstützen, Einschränkungen, die das Älterwerden mit sich bringt, besser zu meistern. Bei der „Woche der Medienkompetenz“ von 24. bis 30. Juni soll es in Speyer unter anderem um dieses Thema gehen. Gemeindeschwester plus, Heidemarie Gangkofner, will dabei über verschiedene Anlaufstellen und Angebote der Digitalbotschafterinnen und Digitalbotschafter in Speyer informieren.

Die Digitalbotschafter können Seniorinnen und Senioren die digitale Technik näherbringen und den Umgang mit Smartphones, Tablets und Software erläutern. Vor Ort in Speyer können Interessierte mit den Digitalbotschaftern und der Gemeindeschwester plus ins Gespräch kommen, sich beraten lassen und sich mit anderen interessierten Senioren austauschen. In der Woche der Medienkompetenz ist dies möglich am Mittwoch, 26. Juni, von 9.30 bis 12 Uhr im Familientreff Süd (Windthorststraße 11), sowie am Freitag, 28. Juni, von 9.30 bis 12.30 im Media-Tor (Maximilianstraße 8).