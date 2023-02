Der Digital-Treff F@irnet in der Speyerer Ludwigstraße erweitert sein Angebot für ältere Menschen: Der Stammtisch am Donnerstagvormittag wird sich künftig an jedem zweiten und jedem vierten Donnerstag im Monat mit einem Schwerpunkt-Thema befassen. Start ist am 9. Februar mit dem Thema Einkaufen im Internet. Was ist dabei zu beachten? Wie bezahle ich sicher? Die Themen-Treffs sollen älteren Menschen die Angst vor Computer, Smartphone und Internet nehmen und ihnen bei Bedarf auch konkrete Hilfe bieten. Das zweite Schwerpunkt-Thema ist am 23. Februar geplant: Was brauche ich als älterer Mensch, um am „digitalen Leben“ teilzunehmen? Welche Computer, Tablets oder Smartphones sind für mich die richtigen? Unterstützt wird das neue Angebot von der für Digitalisierung zuständigen Beigeordneten Sandra Selg (SWG). F@irnet arbeitet seit mehr als zwei Jahrzehnten unter dem Dach des städtischen Seniorenbüros. Ziel ist es, vor allem älteren Personen die Angst vor Computer und Internet zu nehmen. Zum Angebot zählen der Digital-Treff an jedem Donnerstag von 10 Uhr bis 11.30 Uhr – ab sofort alle zwei Wochen mit einem Themenschwerpunkt. Jeden Dienstag von 10 Uhr bis 11.30 Uhr ist Sprechstunde für persönliche Probleme beim Umgang mit Computer, Handy & Co. Treffpunkt ist jeweils bei F@irnet in der Ludwigstraße 15b. Die Angebote sind kostenlos, Anmeldung ist nicht erforderlich. Telefonisch ist F@irnet über das Seniorenbüro unter 06232 142661 zu erreichen. E-Mail an Gérard Ribeiro über digibo.ribeiro@web.de.