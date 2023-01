Stadt, Polizei und die Digitalbotschafter im Media-Tor laden am Freitag, 27. Januar, 10 Uhr, zu einer gemeinsamen Präventionsveranstaltung ein. Geplant sind laut städtischer Ankündigung Tipps für Senioren unter dem Motto „Mehr Sicherheit im Netz und in sozialen Medien“. Es soll unter anderem um den Schutz vor Trickbetrügern an der Haustür, dem Enkeltrick, Schockanrufen oder falschen Polizeibeamten am Telefon gehen. Aufgeklärt werde auch über die umsichtige Nutzung elektronischer Geräte und Messenger-Dienste.

Sandra Selg (SWG), städtische Beigeordnete für Digitalisierung: „Wir wollen eine bestimmte Zielgruppe dieser Masche über Warnzeichen und Vorsichtsmaßnahmen aufklären, damit Betrüger keine Chance mehr haben.“ Gastreferentin ist Kriminalhauptkommissarin Tanja Olf vom Polizeipräsidium Rheinpfalz. Ihr 90-minütiger Vortrag macht den Auftakt zur Smartphone-Sprechstunde der Digitalbotschafter, die immer freitags von 10 bis 13 Uhr im Media-Tor stattfindet.