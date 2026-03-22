Dieterich Buxtehudes Kantatenzyklus „Membra Jesu Nostri“ erklang im Dom zu Speyer mit der Capella Spirensis und Mitgliedern des Barockorchesters L’arpa festante.

Ein abermals eindrucksvolles Passionskonzert bot die Speyerer Dommusik mit Dieterich Buxtehudes Kantatenzyklus „Membra Jesu Nostri“ auf dem Königschor im Dom mit der Capella Spirensis und Mitgliedern des Barockorchesters L’arpa festante.

Matthias Lucht, Paulo Pantaleao und Daniel Schreiber (von links). Foto: Klaus Landry

Das Werk erklang wahrlich nicht zum ersten Mal in der Domstadt. Vor sechs Jahren fiel es zwar in der Passionszeit der Pandemie zum Opfer, wurde aber damals bei den Dommusiktagen im Herbst in St. Joseph nachgeholt. Auch die evangelische Kirchenmusik hat es schon musiziert – und bei einem Gastspiel wurde es von Ton Koopman geleitet, dem wohl bedeutendsten Buxtehude-Interpreten der Gegenwart, der das Werk 1987 erstmals auf Schallplatte aufgenommen hat.

Daniel Schreiber, Michael Marz und Christian Dahm, von links. Foto: Klaus Landry

Mittlerweile gibt es viele Einspielungen und häufig Konzerte mit diesem Zyklus, der – wie das abschließende Amen andeutet – wohl als zusammenhängendes Werk gedacht ist, auch wenn es um 1700 nicht immer so aufgeführt wurde. Und auch nicht immer nur in der Passionszeit.

Anabelle Hund, Lisa Stöhr und Angelika Lenter, von links. Foto: Klaus Landry

Heute gilt es aber als Musik zur Passion und als Einheit, wobei es sich natürlich in seiner Anlage deutlich von den geläufigen Passionsmusiken Bachs oder Schützens unterscheidet.

Das Ensemble Foto: Klaus Landry

In seinen sieben Concerto-Aria-Kantaten über des Gekreuzigten Füße, Knie, Hände, Seite, Brust, Herz und Haupt vertont Buxtehude zwar auch Bibeltext, vor allem alttestamentlichen, aber keinen aus den Passionsberichten der Evangelien. Nach einer Sonate und dem Concerto mit dem Bibeltext folgt in jeder Kantate die Aria mit persönlichen Reflexionen der „gläubigen Seele“. Hier stammt der lateinische Text aus dem Mittelalter und ist wohl von Arnulf von Löwen aus dem 14. Jahrhundert.

Das Ensemble auf dem Königschor. Foto: Klaus Landry

Der lange Jahre an der Marienkirche in Lübeck – eine der wenigen mittelalterlichen Kirchen in Deutschland, die es in puncto erhabener Größe mit dem Dom zu Speyer aufnehmen können – tätig gewesene Dieterich Buxtehude komponierte hier also keine dramatische Passionsmusik, sondern innige Betrachtungen über den leidenden Erlöser – und er fand dafür eine bittersüße musikalische Sprache, die ebenso schön wie schmerzlich anmutet.

Das Ensemble Foto: Klaus Landry

Nicht umsonst greift der Text bei dem „Herz“-Stück auf einen Vers aus dem Hohelied zurück, den Buxtehude hochexpressiv vertont, wobei der Charakter der Musik zwischen Klage und mystischer Erotik changiert. In seiner Widmung schreibt der Komponist, dass er die Wundmale Jesu „von ganzem Herzen besungen“ habe.

Das Ensemble Foto: Klaus Landry

Das Großartige der Wiedergabe im Dom war nun, dass genau diese Qualität des Werks aufs Schönste zur Wirkung kam und das Publikum entsprechend berührte. Die exquisiten Sängerinnen und Sänger der Capella Spirensis (Anabelle Hund, Angelika Lenter, Lisa Stöhr und Lena-Marie Kosack, Sopran, Matthias Lucht und Clara Kreuzkamp, Alt, Daniel Schreiber und Paulo Pantaleao, Tenor, Michael Marz und Christian Dahm, Bass) im Tutti, in Soli oder verschiedenen Konfigurationen überzeugten durch ihren klar und beredt disponierten Vortrag sowie ihren verinnerlichten um immer feinen, erlesenen Ton. Auch L’arpa festante – diesmal mit drei Gamben – spielte mit großer Affinität zum Ton dieser Meditationsmusik vom Ende des 17. Jahrhunderts.

Die Capella Spirensis singt. Foto: Klaus Landry

Domkapellmeister Markus Melchiori leitete das Ensemble sicher von der Orgel aus. Ihm gelang es eindrucksvoll, die unterschiedlichen Affekte in den sieben Kantaten schlüssig herauszuarbeiten und das Besinnliche und das Sinnliche dieses Werks auf den Punkt zu bringen.

Angelika Lenter, Lena-Marie Kosack, Sopran, Clara Kreuzkamp und Matthias Lucht, von links. Foto: Klaus Landry

Vor „Membra Jesu Nostri“ erklang im Dom Buxtehudes inhaltlich bestens passende Kantate „Jesu, meines Lebens Leben“ BuxWV 62 auf den Text von Ernst Christoph Homburg.

Das Konzert wurde gestern auf Maria Rosenberg bei Pirmasens in der dortigen Wallfahrtskirche wiederholt. Eine dritte Aufführung ist heute um 20 Uhr in Frankfurt am Main in der Heiliggeistkirche am Dominikanerkloster.

Termine

Am Samstag, 28. März, 19.30 Uhr, erklingt im Dom die lange Reinhard Keiser zugeschriebene, aber wohl eher von seinem Vater stammende barocke Markus-Passion, die vor 300 Jahren von Bach in Leipzig aufgeführt wurde. Maximilian Fieth ist der Evangelist. Die Vokalsolisten sind Anabelle Hund, Sopran, Matthias Lucht, Altus, Nikolas Groth, Tenor, und Michael Roman, Bass. Es singt die Seniorenkantorei der Dommusik Speyer, es spielt die Kammerphilharmonie Mannheim. Michael Marz hat die Leitung. Karten gibt es in der Dom-Info, der Tourist-Info und unter www.rheinpfalz.de/ticket

Am Mittwoch der Karwoche, 1. April, 19.30 Uhr, gibt es im Dom bei Cantate Domino wieder „Schlag auf Schlag“. Domdekan em. Dr. Christoph Kohl liest die Leidensgeschichte nach dem Evangelisten Matthäus in 17 Abschnitten, und nach jedem Textabschnitt interpretiert die Schlagzeugerin Leonie Klein das Gehörte musikalisch mit 50 Schlaginstrumenten – eine eigene Komposition für dieses Konzert. Die erste Aufführung dieses besonderen Passionskonzertes am 16. April 2025 im Dom fang große Beachtung. Der Eintritt zu Cantate Domino ist frei.

www.dommusik-speyer.de

