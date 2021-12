In vielen Adventskalendern verbirgt sich Süßes. Geschäfte in Speyer und Umland bieten Leckereien, die nicht alle in die 24 Türchen passen, aber bis weit nach Weihnachten reichen würden. Der „Süße Adventskalender“ der RHEINPFALZ macht deshalb jeden Tag Appetit.

Nikoläuse, Weihnachtsmänner oder -wichtel in allen Ausführungen sind in diesen Tagen sehr gefragt. Besonders die süßen. Die Confiserie Hussel in Speyer liefert die Verpackung ihrer weihnachtlichen Naschereien gleich mit. „In diesem Jahr gibt es niedliche Weihnachtswichtel zum Selbstbefüllen oder gefüllt in zwei Größen“, berichtet Filialleiterin Edith Hess. Die mehrfach nutzbaren Verpackungen gehen laut ihren Angaben „wahnsinnig gut“.

„Die Wichtel sind in dieser Adventszeit der Hit“, sagt Hess. Gerne kauften die Kunden die Version, die schon fertig gefüllt mit Zuckerstangen, Schokoladen, kleinen Weihnachtsmännern und „ganz leckeren Schoko-Talern“ seien. Einige Kunden stellten die Füllung ihres „süßen Wichtelbäuchlein“ aber auch selbst zusammen – je nach Geschmack und Alter des zu Beschenkenden. Kollegin Ute Mack sei extra für den Nachschub an gefüllten Filz-Wichteln abgestellt. Derzeit würden die Wichtelmänner im Speyerer Ladengeschäft im Minutentakt neu aufgebunden.

Filiale bleibt erhalten

„Zu Weihnachten gehören ganz bestimmte Süßigkeiten, die davor und danach nicht gekauft werden, daran hat sich in den vergangenen Jahrzehnten nichts geändert“, betont die Filialleiterin. Das sei auch im Geschichtsbuch der Firma Hussel ab 1949 nachzulesen.

Auch Hess und ihre Mitarbeiterinnen könnten nicht genug bekommen vom süßen Angebot zur Weihnachtszeit. „Was nicht in die Wichtel passt, legen wir daneben“, lacht Hess.

Auch 2022 wird es ein besonderes Weihnachtsangebot bei Hussel in der Maximilianstraße geben: „Wir bleiben“, freut sich Hess über den Erhalt der Speyerer Filiale. Die nächsten gibt es erst in Mannheim und Heidelberg.