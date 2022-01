Die Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ hat einen Veranstaltungsplan vorgelegt, mit dem sie ab April in Zusammenarbeit mit der Stadt und anderen Partnern die Speyerer Innenstadt beleben möchte. Auftakt sollte demnach im April ein Oster- und Gartenmarkt in Verbindung mit einem verkaufsoffenen Sonntag sein. Im Mai könnte eine Elektromesse mit E-Autos, E-Bikes und anderen Themen zur Stromerzeugung angeboten werden, für die „Herz Speyers“-Vorsitzender Peter Bödeker bereits geworben und einen möglichen Veranstaltungszeitraum von Freitag bis Sonntag genannt hat. In der Liste stehen außerdem die Kult(o)urnacht am 10. Juni, der Schnäppchenmarkt im Juli, im September ein Bauernmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag sowie im Oktober eine Weinmesse.

Unter Dach und Fach sind all die Termine noch nicht, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt. Pressesprecherin Annika Siebert: „Es handelt sich um Wünsche, die von der Leistungsgemeinschaft geäußert wurden – die von Seiten der Stadt aber bislang nicht bestätigt wurden. Vor Mitte Februar wird hierzu auch keine Entscheidung vorliegen, zumal die pandemische Lage ja eine entscheidende Rolle dabei spielt.“ Die Stadt stellt auf ihren touristischen Internetseiten bereits einige 2022 geplante Veranstaltungen vor, aber noch nicht den Gartenmarkt, die Elektromesse, den Schnäppchenmarkt und die Angebote im Herbst. Die Messe „Wein am Dom“ der Stadt und des Vereins Pfalzwein, die im vergangenen Jahr ausschließlich in digitaler Form angeboten wurde, ist unabhängig davon für 23. und 24. April angesetzt.