Gefahrenabwehrverordnung sowie Grünflächensatzung sehen eine Anleinpflicht in bebauter Ortslage, eine Häufchenentsorgungspflicht und ein Verbot der Mitnahme von Hunden auf Sportanlagen vor. Davon ausgenommen: als Hundespielwiese ausgewiesenen Flächen am Eselsdamm und Woogbach sowie der Hundestrand im Binsfeld. Sprecherin Anna Hahn: „Im Wald und auf Feldern gilt die Anleinpflicht zwar nicht, hier müssen allerdings die Jagdgesetze beachtet werden. Es sollte also zum Beispiel dafür Sorge getragen werden, dass ein Hund dort kein Wild hetzen kann.“