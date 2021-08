Ab dem kommendem Schuljahr gibt es an der Berufsbildenden Schule (BBS) Speyer eine neue Schulform. Der Bildungsgang „dBOSdigital“ findet halb in Präsenz, halb digital statt. Für Schüler soll er zwei entscheidende Vorteile haben.

„Wir haben durch Corona einiges gelernt“, sagt Thomas Jehle, Bereichsleiter der Fachschule und Berufsoberschule an der Johann-Joachim-Becher-Schule in Speyer. „Wir können digital ganz gut Unterricht erteilen, finde ich.“ Die digitalen Lernmöglichkeiten wolle die BBS auch nach der Pandemie – zumindest teilweise – weiterführen und in den Schulalltag integrieren. Deshalb hat Jehle zusammen mit seinen Kollegen einen neuen Bildungsgang entwickelt beziehungsweise den bisherigen Weg zur allgemeinen Fachhochschulreife, mit der ein Studium an einer Fachhochschule und an einigen Universitäten möglich ist, neu aufgelegt.

Zunächst Mathe und Deutsch

Die neue Schulform „dBOSdigital“ sieht so aus: Statt zu den bisher üblichen zwei Unterrichtsabenden müssen die Schüler der dBOSdigital nur noch zu einem in die Schule kommen. Am zweiten Abend findet digitaler Fernunterricht statt. Das hat laut Jehle den Vorteil, dass die Schüler durch den Onlineunterricht ihre Lernzeit wesentlich flexibler gestalten können.

Die zweite Besonderheit ist laut Jehle der modulare Aufbau des Bildungsgangs. Bisher war es so, dass an den beiden Schulabenden alle fünf Fächer (Deutsch, Englisch, Mathematik, Sozialkunde und Physik) unterrichtet wurden. Am Ende der zwei Schuljahre mussten alle drei Abschlussprüfungen hintereinander abgelegt werden. Künftig wird das gestreckt: Laut Jehle werden im kommenden Schuljahr nur die Fächer Mathematik und Deutsch angeboten, in denen die Schüler am Ende des Jahres Prüfungen ablegen müssen. Im Folgejahr belegen die Schüler dann Englisch, Sozialkunde und Physik.

Antwort auf Digitalisierung

Das Schuljahr schließt mit der Englisch-Abschlussprüfung ab. Wissen in Sozialkunde und Physik wird – wie vorher auch – durch Klassenarbeiten geprüft. „Ob jemand für seinen Abschluss zwei, drei oder vier Jahre braucht, kann er selbst festlegen“, erklärt Jehle den aus seiner Sicht entscheidenden Vorteil. „Wenn jemand beispielsweise mit Mathematik Probleme hat, ist es möglich, sich ein Jahr lang nur auf das Fach zu konzentrieren und um ein Jahr zu verlängern.“ Außerdem könne jährlich eingestiegen werden mit den jeweils angebotenen Fächern, ergänzt Jehle. „So sitzen dann blutige Anfänger und alte Hasen gemischt beieinander“, sagt er.

Dem Bereichsleiter ist es ein Anliegen, neue Techniken in das Bildungssystem zu integrieren. „Die Schule muss auf die Digitalisierung reagieren. Die dBOSdigital ist unsere Antwort auf die Digitalisierung“, sagt Jehle. Es gehe nun darum, digitale Erfahrung zu sammeln. Falls diese sich im Rahmen des neuen Modells bewährt, könne diese auch durchaus auf andere Bildungsgänge übertragen werden, erklärt Jehle. Außerdem sei es wichtig, die Schüler mit Videokonferenzsystemen und digitalen Lernplattformen vertraut zu machen. Fachhochschulen und Hochschulen nutzten digitale Lernmöglichkeiten schließlich auch, so Jehle.

Etwa 25 Plätze stehen für das kommende Schuljahr ab August bereit. Erste Anmeldungen hat es laut Jehle schon gegeben. Es gebe aber noch Kapazitäten.

Noch Fragen?