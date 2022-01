336 Leserinnen und Leser haben am RHEINPFALZ-Jahresrätsel teilgenommen. 187 davon haben alle Fragen zu Themen des Jahres 2021 in Speyer und Umland richtig beantwortet. Am Montag wurden die Sieger ausgelost. Über besonderes Losglück – und ihre tadellose Rätselleistung – dürfen sich die beiden Hauptgewinner freuen.

„Damit habe ich nicht gerechnet“, sagt Jonas Bosch aus Harthausen. Er hat beim Jahresrätsel der RHEINPFALZ den Hauptpreis gewonnen: 300 Euro, zur Verfügung gestellt von der Sparkasse Vorderpfalz. Sein Rezept zum fehlerlosen Ergebnis: erst die „sicheren“ Fragen beantworten. Doch auch der Rest sei nicht allzu schwer gewesen. „Viel wurde ja im Jahresrückblick wiederholt“, sagt Bosch, der 2021 zum zweiten mal mitgerätselt hat.

Im dritten Anlauf hat es für Marina Spath beim Jahresrätsel endlich geklappt. Sie darf sich als Zweitplatzierte auf die 250 Euro der VR-Bank Kur- und Rheinpfalz freuen. „Ich habe die Jahresrückblicke aufmerksam gelesen, die Fragen waren dann kein Problem“, berichtet die Rentnerin. Noch könne sie nicht endgültig sagen, was mit dem Preisgeld geschehen soll. Eine grobe Vorstellung hat die Speyererin aber schon im Kopf: „Vielleicht gehe ich mit meinem Mann schön essen.“

Blind ausgelost

Die Gewinner des Jahresrätsels wurden von Andrea Poser und Julian Laber aus der Redaktion blind unter den 187 perfekten Einsendungen ausgelost. 68 Teilnehmer haben mit einer falschen Antwort die Chance auf einen der Gewinne knapp verpasst. 34 Mal wurden zwei Fragen falsch beantwortet, häufiger als fünf Mal lagen 14 Teilnehmer daneben. Als echte Stolpersteine erwiesen sich die Fragen 1, 33 und 37, so Redaktionsassistentin Andrea Poser, die alle Einsendungen ausgewertet hat: Wo 2021 kein Uhu-Nachwuchs das Licht der Welt erblickt, wer sich sowohl bei der Landtagswahl im März, wie auch bei der Bundestagswahl im September 2021 als Direktkandidat in Speyer hat aufstellen lassen und was Bundesfamilienministerin Anne Spiegel nach ihrer Ernennung im Fernsehen gesagt hat, erfahren Sie – wie auch alle anderen richtigen Antworten – auf Lokalseite 6.

Die Gewinner – bis auf den ersten Preis – können ihre Belohnungen in den nächsten Tagen in der RHEINPFALZ-Lokalredaktion Speyer, Heydenreichstraße 8, abholen. Geöffnet ist montags bis freitags, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr. Die Klingel befindet sich am Haupteingang. Beim Betreten der Räume bitte Mund-Nase-Bedeckung tragen. Vielen Dank!

Die Gewinner

1. Geldpreis 300 Euro von der Sparkasse Vorderpfalz: Jonas Bosch, Harthausen. - 2. Geldpreis 250 Euro von der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz: Marina Spath, Speyer. - 3.-5. je ein Wellnesspaket Bademaxx bestehend aus zwei Saunakarten, Badehandtuch und einer Badeente: Arthur Nasel, Neuhofen; Hannelore Weinmann, Speyer; Marliese Knecht, Lindenberg. - 6.-8. je ein Gewinnpaket „Expedition Erde“ mit einer Generationenkarte für die gleichnamige Mitmach-Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz plus eine „Entdecker-Seife“ (gestiftet vom Historischen Museum): Sandy Ackermann, Waldsee; Rainer David und Bodo Bettag (beide Speyer). - 9.-10. je zwei Sealife-Freikarten: Petra Reichart, Harthausen; Christina Werth, Speyer. - 11. ein Winzerinnen-Kalender des Fräuleinwunder-Verlags: Laura Katz, Otterstadt. - 12.-17. je ein Museumspass für das Technik-Museum Speyer: Bettina Seither, Schwegenheim; Birgit Buchmann, Waldsee; Joachim Sohn, Wolfgang Gaedtke, Mia Brack und Kerstin Ditsch (alle Speyer). - 18.-19. je ein Katalog zur Ausstellung „Rendezvous. Frankreichs Militär in der Pfalz 1945-1999“ im Historischen Museum der Pfalz: Angelika Tremmel, Waldsee; Hermann Utz, Harthausen. - 20.-29. je ein Buch „Fromme Einfalt, Hehre Kunst“ über die Speyerer Domfresken, gestiftet vom Domkapitel: Tia Schiewner, Marie Krüger, Gunda Möll und Matthias Hutter (alle Speyer); Rüdiger Rößler, Römerberg; Claudia Schölles, Ludwigshafen; Kerstin Maché, Egon Sona (beide Dudenhofen); Christine Knecht, Waldsee und Celine Kornmann, Schwegenheim. - 30. ein Speyer-Kalender: Otto Krieger, Römerberg. - 31. ein Tierheim-Kalender der Stadt: Barbara Schmitt, Speyer. - 32.-41. je eine RHEINPFALZ-Einkaufstasche mit Dubbetasse 0,5 Liter und Handtuch „Uffbasse“: Gerhard Reichart, Harthausen, Margarete Schäffer, Martina Brack, Christine Leibrock, Carla Fritsch, Reinhard Gräf und Christopher Smallwood (alle Speyer); Norbert Gleixner, Römerberg; Fabian Hanisch, Dudenhofen; Arno Ackermann, Otterstadt. - 42. ein Buch „Medicus“: Roswitha Kügler. - 43.-52. je ein Tankgutschein (10 Euro): Monika Berthold, Otterstadt; Erika Vogelsang, Andreas Fritsch, Greta Lochner, Erna Bayer, Jan Leibrock, Sven Herdle (alle Speyer) sowie Gerhard Heinrich, Ilse Kroker und Savina Weickenmeier (alle Römerberg).