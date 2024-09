Wie die Stadt einmal beim Busverkehr zu viel versprach.

Der öffentliche Personennahverkehr in Speyer ist toll, sagt die Stadtverwaltung. Wer das noch nicht weiß, soll es erfahren: Das Rathaus wirbt kräftig dafür, zuletzt mit der Sommersonderaktion kostenlosen Zustiegs an Samstagen, die diese Woche ausläuft. Und wenn man schon mal dabei war, wurde gleich die nächste Sonderaktion bekanntgemacht: Umsonst-ÖPNV an einem besonderen Sonntag, dem 8. September, an dem in Speyer die bundesweite Eröffnung des Denkmaltags stattfindet. Dafür ermöglichen wiederum die Stadt und der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) kostenlosen Zustieg in die kommunalen Busse. Dabei gibt es jedoch ein Problem.

Laut Pressemitteilung gilt die Aktion am Sonntag für die kommunalen Buslinien 561, 562,563, 564, 565, 566, 567, 568 und 569, bei der 568 sogar inklusive Römerberg. Der Haken an der Sache: Mehrere dieser Linien fahren sonntags gar nicht. Gerade aus Speyer-West und -Süd ist der Verkehr in die Innenstadt am „Tag des Herrn“ stark eingeschränkt bis nicht existent – das hatte nach dem Start des neuen Linienbündels vor einem Dreivierteljahr schon Kritik nach sich gezogen.

„Da könnte ich lange warten, um zu den Denkmälern zu kommen“, so eine über die Mitteilung von Stadt und VRN verwunderte RHEINPFALZ-Leserin. Die Stadt hat ihre Presseinfo, die auf Daten des VRN basiert habe, auf den Hinweis aus der Redaktion hin inzwischen korrigiert: Nur noch die 561, 562, 563, 564 sowie 565 sind nun genannt. Sonderbusse gebe es nicht. Dennoch: bitte einsteigen, wann und wo auch immer es möglich ist …