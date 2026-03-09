Blumen, Tüll und Lingerie-Look: Ein Speyerer kennt die Trends rund um Schleppe und Spitze. Er weiß, warum sie regional variieren und was bei der Auswahl zählt.

Ob Weißtöne, Schnitte oder unterschiedliche Arten Spitze – Alex Malko weiß, was in der aktuellen Saison getragen wird. Und er kennt seine Bräute. Er weiß, dass sie oft überraschende Entscheidungen treffen und welche Kleider immer beliebt sein werden. Der Inhaber des Brautmodengeschäfts „Vivid Bridal“ am Postplatz in Speyer lächelt, wenn er seine Brautkleider zeigt. Für die Hochzeitssaison 2026 hat er schon viele Bräute beraten. Er blickt bereits auf 2027.

Wichtig: Der richtige Zeitpunkt

Viele Geschäfte haben die Modelle in jeweils einer Größe da. Die richtige Größe muss bestellt werden. Die Lieferzeiten können bis zu sechs Monate betragen, weiß Malko. Zusätzlich plane er zwei Monate für die hauseigene Schneiderin ein. Denn auch bei der richtigen Größe müsse das Kleid, das in einer Universallänge komme, gekürzt werden. Neue Modelle, die sich der 34-Jährige aktuell bei Messen ansieht, bekomme er im Sommer. Dann sei die Auswahl am größten. Der ideale Moment ein Kleid etwa für Mai 2027 zu finden, sei also der kommende August.

2026: „Clean Chic“

2026 sei „Clean Chic“ ganz groß, sagt Malko. Das heißt: eher schlichte Kleider mit wenig Spitze oder Glitzer. Ein bisschen Blumen oder Glitzer sei aber immer dabei. „Prinzessinnenkleider gehen nie weg“, sagt der gelernte Mediengestalter. Aber sie seien aktuell zurückhaltender. Kleider mit viel Spitze habe er dieses Jahr wenig verkauft.

Schnitte: Fließende Kleider in der Pfalz

Malko tauscht sich mit anderen Inhabern von Brautmodengeschäften aus. Dabei stellt er fest, dass in unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Schnitte beliebt sind. „Bei uns in der Pfalz gehen das Prinzessinnenkleid und leicht fließende Kleider gut“, sagt er. Oft verkaufe er eine „zarte“ A-Linie. Die Spitze und Stickereien wünschen sich die Bräute in einem Verlauf vom Oberteil in den Rock. Kurze Kleider hingegen seien kaum gefragt. Malko vermutet, dass die regionalen Vorlieben auch an den Hochzeitslocations liegen: Auf einem Weingut in der Pfalz herrscht eine andere Atmosphäre als in einem großen Saal in München. Die Kleiderwahl werde vom Ort, der Dekoration, der Größe der Hochzeit und der individuellen Persönlichkeit der Braut beeinflusst.

Malkos Lieblingsmodell dieser Saison. Foto: Rebekka Langhans Blumenverzierung an einer ausladenden Schleppe. Foto: Rebekka Langhans Einer Braut, die diesen Winter noch heiraten will, würde Malko zum Beispiel dieses Kleid vorschlagen: breite Träger statt sommerliche Spaghetti-Träger. Dazu könnte sie einen Mantel oder Bolero tragen. Foto: Rebekka Langhans Spitze mit großen floralen Mustern und Blättern wird 2027 mehr getragen. Foto: Rebekka Langhans Alex Malko, Inhaber von „Vivid Bridal“ in Speyer, liebt seine Arbeit mit Bräuten. Er findet für sie auch das passende Kleid zu Cowboystiefeln. Foto: Rebekka Langhans Die Hersteller setzen 2027 auf Ausschnitte im „Cat-Eye-Stil“ (Katzenaugen). Ob das den Pfälzerinnen gefällt, weiß Malko noch nicht. Foto: Rebekka Langhans „Clean Chic“ ist beliebt und wird wohl bleiben: elegant und zurückhaltend. Foto: Rebekka Langhans Dieses Modell hat Stabhalter im leicht durchsichtigen Oberteil – aktuell auch beliebt. Foto: Rebekka Langhans Foto 1 von 8

Figurbetonte Kleider werden laut Malko in der Pfalz weniger gekauft. Viele Bräute fühlten sich in einem engen Kleid nicht wohl. Beliebt sei dagegen der Lingerie-Look – also an edle Unterwäsche angelehnte Kleider – das werde 2027 bleiben, so der Geschäftsinhaber. Oft haben diese Kleider eine Corsage aus Stäbchen im Oberteil, die von leicht transparentem und besticktem Tüll bedeckt sind.

Tiefer Ausschnitt, lange Ärmel oder Stulpen?

Beliebt ist laut Malko in dieser Saison der viereckige Karree-Ausschnitt. Noch seien auch tiefe Ausschnitte beliebt. Aber in den neuen Designs für 2027 würden sie weniger. Viele Bräute fragten nach langen Ärmeln, erzählt der 34-Jährige. „Die sehen sehr schick aus.“ Aber oft seien sie im Weg. Bei einer Winterhochzeit würden sie sowieso nicht wärmen: Sie sind aus dünnem Tüll. Dafür hat Malko wärmende Accessoires: Schals, Ponchos, Boleros.

Weiß, Elfenbein oder doch Schwarz?

„Ich habe hier kein einziges rein weißes Kleid“, sagt Malko. Das gebe es kaum noch. Die meisten erschienen darin sehr blass. Am meisten werde Elfenbein als Farbe gekauft. Malko empfiehlt: Wer blass ist, sollte einen leicht warmen Weißton wählen. Rosa überrasche viele Bräute positiv. Ein leichtes Rosa unter elfenbeinenem Tüll wirke wie ein warmes Weiß. Eine andere beliebte Option ist eine naturfarbene Stoffschicht unter der transparenten Spitze im Oberteil. Was Malko sich für die Welt der Brautmoden wünscht: bunte Kleider. Da inspirierten ihn japanische Brautkleider, von denen er auch manchmal eine kleine Auswahl im Laden hat.

Welchen Schleier zu welchem Kleid?

Malko verkauft Bräuten Accessoires nicht am Tag, an dem sie das Kleid aussuchen. „Da haben sie zu viel im Kopf“, sagt er. Die Mehrheit der Bräute wolle einen Schleier – aber dazu müsse er wissen, welche Frisur die Braut trage. Außerdem gebe es viele andere Möglichkeiten: Blüten, Eukalyptus, Diademe oder Tiaras. „Das muss Schritt für Schritt gehen.“ Insgesamt gehe der Trend zu langen Schleiern, erzählt Malko. Meist seien sie eher dezent, maximal mit kleinen Perlen. Ob Spitze oder Glitzer daran sei, hänge vom Kleid ab – schließlich solle dieses im Zentrum stehen. Die Entscheidung sei sehr individuell. „Ich empfehle meist nur, die Träger freizulassen“, sagt Malko.

Das kommt 2027

Die Kollektion für 2027 schaut sich Malko zurzeit auf Messen an. Teilweise wird es extravaganter: Den „Cat-Eye-Ausschnitt“ – der Ausschnitt ist oval und die Seiten laufen spitz zu – habe er oft gesehen und auch schon im Sortiment. Ob das in Speyer gut ankommen wird, weiß er noch nicht. Außerdem werde die sogenannte Basken-Taille kommen: Das Oberteil geht unten in einem V-Ausschnitt in den Rock über. Französische Spitze mit floralen Mustern oder Blättern werde beliebter, aber auch der Minimalismus werde bleiben. Die Ärmel gingen weg von Spaghetti-Trägern hin zu Flügelärmeln, die leicht abstehend über die Schulter gehen. „Wenn es eine Konstante gibt, dann ist es die Prinzessin“, sagt Malko.

Malkos persönliche Dos and Don’ts

Malkos Lieblingsstück in seinem Laden ist ein ärmelloses hochgeschlossenes Kleid mit besticktem Oberteil, das in einer Basken-Taille ausläuft. Der schlichte Rock hat eine kurze Schleppe und vorne einen Schlitz am Bein. Hinten ist der Rock leicht gerafft. „No-Gos“ gibt es laut Malko keine. Ein Highlight für ihn war ein Paar, das hohe Cowboystiefel zum Kleid tragen wollte. „Da gab es dann ein Kleid im Vokuhila-Schnitt – vorne kurz, hinten lang.“ Seine Schneiderin habe das mit viel Arbeit möglich gemacht.

Malkos Tipp: „Schaut euch keine zehn Geschäfte an.“ Wenn man in zehn Läden gehe, kaufe man in den ersten neun auf keinen Fall etwas. „Man muss ins kalte Wasser springen, wenn man sich wohl fühle, und nicht denken: Könnte ich mich noch besser fühlen?“ Außerdem seien Trends nicht so wichtig – die Wahl des Brautkleids hänge von der Person und der Hochzeit ab.