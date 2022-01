Der Februar ist ein Monat der Baumfällungen, weil diese vor dem Beginn der Vegetationsperiode im März abgeschlossen sein müssen. Ein Fall aus Speyer-West zeigt, dass dies nicht immer mit Zustimmung der Umweltbehörde geschehen muss.

Die Anwohnerin aus dem Georg-Hufnagel-Weg in Speyer-West war entsetzt. Drei Schwarzkiefern vor dem Mietshaus, in dem sie lebt, sollten in der vorigen Woche fallen. Der Vermieter habe über die geplante Maßnahme informiert, die Arbeiter seien schon angerückt. „Die Bäume waren Lebensraum für ganz viele Arten“, bedauert die Frau. Sie weiß aber auch: Nicht alle in ihrer Nachbarschaft hätten diese so gerne gesehen wie sie.

Grundsätzlich dürfen Bäume nur außerhalb der sogenannten Vegetationsperiode gefällt werden, die von 1. März bis 30. September dauert. Ausnahme: zur Gefahrenabwehr oder wenn ein öffentliches Interesse umgesetzt werden muss, das auf anderem Weg nicht zu erreichen ist. Die Stadtverwaltung Speyer als Verantwortliche für die meisten Bäume auf öffentlichem Grund in der Domstadt stellt im Stadtklima- und Umweltausschuss regelmäßig die im Winterhalbjahr geplanten Fällungen vor. Angekündigt hat sie etwa schon, dass noch im Februar das runde Dutzend Bäume fallen muss, das im Kastanienweg in Speyer-Nord dem Neubau der Kita Regenbogen im Weg steht. 64 Gehölze stehen insgesamt in der Liste.

Eigentümer verhält sich richtig

Aber wann dürfen Bäume auf Privatgrundstücken gefällt werden, wie im Georg-Hufnagel-Weg? Der Eigentümer hat sich richtig verhalten, lässt sich aus einer Einordnung der Stadtverwaltung schließen. Er habe sich keine Genehmigung im Rathaus einholen müssen, erläutert deren Sprecherin Annika Siebert auf Anfrage: „Die betreffenden Bäume standen auf Privatgelände, und da die Fällzeiten gemäß dem Bundesnaturschutzgesetz eingehalten wurden, ist die Untere Naturschutzbehörde nicht in diesen Vorgang eingebunden.“ Dies wäre nur bei besonders geschützten Naturdenkmälern in Privatgärten der Fall. Um solche Bäume habe es sich aber in Speyer-West nicht gehandelt.

Auch wenn die Fällungen außerhalb der Vegetationsruhe vorgenommen würden, würde die Untere Naturschutzbehörde tätig, erklärt Siebert. Aber der Januar und Februar gehören dem Gesetz zufolge zu der Ruhezeit. Deshalb habe die Fällung der Schwarzkiefern im Ermessen der Eigentümer gelegen. Eigentümer oder Mieter, die sich unsicher seien, könnten sich jederzeit mit dem Umweltamt in Verbindung setzen.