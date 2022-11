Der Aufbau und die Ausrichtung des Weihnachts- und Neujahrsmarkts Speyer (21. November bis 6. Januar) bringen laut Stadt eine Verlegung des Dienstagsmarkts mit sich, der normalerweise vor dem Bürgerbüro in der Maximilianstraße stattfindet. Übergangsstandort ist der Königsplatz: Am Dienstag, 15. November, macht demnach die Metzgerei Morgenstern den Auftakt dort. Urlaubsbedingt zwei Wochen später, am 29. November, folge der Obst- und Gemüsestand Weiler. „Der Dampfnudelstand pausiert für die Zeit des Weihnachts- und Neujahrsmarktes und ist ab dem 17. Januar wieder auf dem Dienstagsmarkt zu finden“, so die Mitteilung.