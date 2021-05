Wie am Montag gab es auch am Dienstag für die Stadt Speyer einen Zuwachs bei den Corona-Fallzahlen. 27 gemeldete Neuinfektionen steigern die Sieben-Tages-Inzidenz auf 203,7. Die Stadt geht davon aus, dass es sich zum Teil um Nachmeldungen handeln könnte, da es beim Gesundheitsamt am Freitag Verzögerungen gegeben hatte. Im Fokus stehen Asylunterkünfte: Aus der AfA des Landes wurden am Dienstag sechs neue Fälle gemeldet, aus dem Stadt-Quartier im Birkenweg ein positiver Schnelltest.