Er war so hoffnungsvoll, als er im Juni mit Kerstin und Bernhard Paul Profis aus Dudenhofen für die Küche seiner „Alten Schwarz’schen Brauerei“ in der Korngasse vorstellen konnte. Nun ist Rupprecht Günster, Speyers dienstältester Wirt, im Alter von 87 Jahren gestorben.

Seit 1971 war der gelernte Elektriker Günster Chef und Küchenchef in der „Brauerei“ gewesen. Zuvor hatte er zwölf Jahre lang das nur wenige Schritte entfernte Lokal „Zum Goldenen Hirsch“ geführt. Gegen den Titel „Speyers ältester Gastronom“ hatte er sich schon bei seinem 75. Geburtstag nicht mehr gewehrt.

Günster schwelgte gern in Erinnerungen an all die illustren Gäste, die sich über die Jahrzehnte von ihm bestens bürgerlich bekochen ließen. Als er die Pauls für die Entlastung in der Küche verpflichtet hatte, blieb er als Patron und Speyerer Original im historischen Gastraum präsent. Es war sein Lebenswerk, das Günster auf diese Weise wiederbelebte: Die Pandemie und eigene gesundheitliche Probleme hatten zuvor für eine dreijährige Unterbrechung des Geschäftsbetriebs gesorgt.