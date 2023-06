Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein 43-Jähriger soll das Handy eines Mitbewohners gestohlen und bei einer anschließenden Verfolgung den Besitzer ins Gesicht geschlagen haben. Nach stundenlanger Verhandlung blieb von der Anklage nicht mehr viel übrig.

Der Mann war angeklagt, im September 2021 in einem Zimmer der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) das Handy eines Mitbewohners, das in dessen Zimmer auf dem Tisch lag, an sich genommen