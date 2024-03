Zwei mutmaßliche Diebe im Alter von 18 und 28 Jahren hat die Speyerer Polizei nach eigenen Angaben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Eibenweg und in der Spaldingerstraße festgenommen. Zuvor hatten Anwohner im Akazienweg gemeldet, dass zwei Männer gegen 2 Uhr morgens unbefugt in ein Auto eingedrungen seien, ohne dieses zu beschädigen und – so die ersten Erkenntnisse der Polizei – ohne Beute daraus mitzunehmen. Bei den beiden 18- und 28-jährigen Männern stellten die Beamten Übereinstimmungen mit den Täterschreibungen fest. Der 18-Jährige habe eine grüne Stofftasche mit mutmaßlichem Diebesgut bei sich getragen. Der zehn Jahre ältere Verdächtige habe bei der Kontrolle ein Brillenetui fallengelassen. Die Polizei fand nach eigenen Angaben etwa zwei Gramm Haschisch bei ihm. Neben der Stofftasche stellten die Beamten unter anderem mehrere Sonnenbrillen, eine Zange, ein schwarzes Stoffholster, eine Jogginghose sowie einen schwarzen Pullover mit weißem Wolfsmotiv sicher. Die Polizei bittet mögliche Geschädigte sowie Zeugen, sich telefonisch unter 06232 1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.