Unbekannte Täter haben bei einem Einbruch im Fichtenweg in Speyer-Nord ein Mobiltelefon und ein Tablet der Marke Samsung entwendet. Laut Polizei fand die Tat zwischen Donnerstag, 15. August, 23.45 Uhr, und Freitag, 16. August, 0.15 Uhr, statt. Der oder die Täter kamen durch zwei Gärten zu dem Einfamilienhaus und verschafften sich Zutritt durch eine offenstehende, allerdings mit Gegenständen versperrte Terrassentür.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.