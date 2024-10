Zu einem Diebstahl in einem Supermarkt ist es laut Polizei am Montagmittag gegen 15 Uhr in der Auestraße gekommen. Eine 20-jährige Frau passierte gemeinsam mit ihrem zweijährigen Kind den Kassenbereich des Marktes, wodurch die akustische Diebstahlsicherung ausgelöst wurde. Bei einer anschließenden Durchsuchung fand die Polizei im Kinderwagen der Frau Druckerpatronen im Gesamtwert von 523 Euro. Gegen die 20-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls eingeleitet.