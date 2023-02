In dem Zeitraum von Samstag, 25. Februar, 16.30 Uhr bis Sonntag, 26. Februar, 7.20 Uhr ist es im Innenstadtgebiet erneut zu einem Einbruch gekommen. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte das Fenster eines Friseurgeschäfts in der St.-Georgen-Gasse aufgehebelt. Die Täter sollen einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse entwendet haben. Zeugen können sich per Telefon (06232 1370) oder E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizei wenden. Seit Ende November kommt es in der Speyerer Innenstadt vermehrt zu Einbrüchen und Einbruchsversuchen, meist in Geschäftsräumen.