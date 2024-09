Ein Rucksack ist laut Polizei am Samstagnachmittag aus einem Auto gestohlen worden, das in der Kreuztorstraße am Feuerbachpark abgestellt war. Dessen 53-jähriger Fahrer hatte dem Bericht zufolge den Mercedes Vito dort nur von 15 bis 15.10 Uhr geparkt. Bei seiner Rückkehr habe er den Diebstahl bemerkt. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, „Fahrzeuge stets zu verschließen und auch Schließvorgänge mittels Funkfernbedienung manuell zu überprüfen“. Sie hofft nun, dass es Zeugen der Tat gab, und bittet diese, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.