Reichlich Beute haben Unbekannte gemacht, die am Freitag kurz vor 18 Uhr ein Auto ausräumten, das auf dem Bauhaus-Parkplatz in der Iggelheimer Straße abgestellt war. Während der Besitzer kurz einen Einkauf erledigte, entwendeten die Täter zwei Laptops, ein Tablet und einen Kopfhörer im Gesamtwert von rund 2300 Euro aus dem Fahrzeug.

Die Polizei rät, keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegenzulassen und darauf zu achten, dass die Autotüren auch wirklich verriegelt sind, weil sogenannte Funkblocker das Funksignal der Fernbedienung stören können. Hinweise an die Polizeiinspektion Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.