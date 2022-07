Einen Diebstahl aus dem Lieferfahrzeug eines Pizzadienstes gab es laut Polizei am Mittwoch zwischen 21.35 und 22.10 Uhr in der Petschengasse. Der Lieferant habe das Auto dort unverschlossen auf dem Seitenstreifen abgestellt. „Bei seiner Rückkehr stand die Beifahrertür offen“, so die Beamten, die nun die unbekannten Täter suchen (Hinweise unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de). Beute sei ein schwarzer Nike-Rucksack mit weißer Aufschrift gewesen, in dem sich der Fahrzeugbrief sowie ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag befanden.

Geringer war der gestohlene Betrag bei einem weiteren Diebstahl aus einem Auto. Dieser hatte sich laut Polizei am Dienstag gegen 22.30 Uhr im Friedrich-Hölderlin-Weg ereignet. Unbekannte Täter seien in den verschlossenen Hyundai eingedrungen, ohne ihn zu beschädigen und hätten einen Führerschein, einen Schlüsselanhänger-Beutel und 20 Ein-Euro-Stücke entwendet. Laut Polizei kann ein Auto-Aufbruch ohne Beschädigung auf den Einsatz sogenannter Funkwellen-Verlängerer hindeuten. Diese stellten Verbindung zu möglicherweise in der Nähe abgelegten Funkschlüsseln für das Auto her. Außerdem gebe es Profi-Geräte für ein Öffnen von Autos ohne Schaden, die aber unter anderem Kfz-Werkstätten vorbehalten seien. Ob eine dieser Möglichkeiten im konkreten Fall zum Einsatz kam, sei nicht bekannt.