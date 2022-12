Auf dem städtischen Friedhof kommt es nach Einschätzung der Friedhofsverwaltung nicht vermehrt zu Diebstählen von Grabschmuck oder Trauerflor. Zuvor war in Einträgen in sozialen Medien der Eindruck entstanden, derzeit würden besonders viele Grabstätten zum Ziel von Langfingern. Dem widerspricht die Stadt. „Bei etwa 11.000 Gräbern geschehen immer mal wieder Diebstähle, insbesondere von Pflanzen oder Pflanzschalen“, teilt die Verwaltung auf Anfrage mit. Selbst von der Kommune frisch gepflanzte Sträucher seien bereits entwendet worden. Allerdings würden die meisten dieser Taten aufgrund des geringen Werts der gestohlenen Gegenstände nicht angezeigt, bestätigt auch die Speyerer Polizei. Der Eindruck der Friedhofsverwaltung sei dennoch, dass es zuletzt keine Häufung solcher Vorkommnisse gegeben habe. Die Stadt weist darauf hin, dass es sich bei Diebstählen auf dem Gottesacker nicht um ein für Speyer typisches Phänomen handle, sondern sich „bedauerlicherweise generell auf Friedhöfen zeigt“. Würde ihnen ein solcher Fall bekannt, böten die Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung ihre Hilfe an, „falls der gesuchte Gegenstand an anderer Stelle auf dem Friedhof zu finden ist“.