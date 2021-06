Werkzeug aus einem Kipper gestohlen haben Unbekannte laut Bericht der Polizeiinspektion in der Nacht von Montag auf Dienstag. Wie die Beamten mitteilen, brachen die Täter den in der Johann-Sebastian-Bach-Straße abgestellten Wagen auf. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. Zeugen, die zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 6.45 Uhr, verdächtige Personen in der Nähe der Straße gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Die Beamten weisen darauf hin, dass es Auto-Einbrecher in der Regel auf Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone oder andere Wertsachen, zum Beispiel Handtaschen, abgesehen haben. Diese sollten deshalb nicht im Auto zurückgelassen werden.