Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Freitag, 10., und Montag, 13. Dezember, in eine Wohnung in der Weisgerberstraße in Speyer eingebrochen und haben einen Waffenschrank samt Inhalt gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter über die Balkontür in die Erdgeschosswohnung. Im Waffenschrank befanden sich neben einem Luftgewehr ein vierstelliger Bargeldbetrag, persönliche Dokumente und Urkunden. Den Schaden beziffern die Beamten mit rund 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.