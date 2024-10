Zwischen Freitag und Montag haben Diebe auf zwei Baustellen Stromkabel gestohlen. Nach Angaben der Polizei wurden in Harthausen und Speyer Kabel entwendet. Die Beamten schätzen den Wert auf insgesamt 10.300 Euro.

In Harthausen trennten die Täter auf einer Baustelle in der Waldstraße ein Stromkabel und ein Außenkabel mit einem Messer ab und stahlen diese. Auf einer Baustelle im Kastanienweg in Speyer durchtrennten die Diebe rund 145 Meter Starkstrom- und Baustromkabel und nahmen sie mit.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Speyer bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, sich telefonisch unter 06232 1370 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.