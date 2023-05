Einbrecher waren in den vergangenen Tagen in Speyer unterwegs. Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 18 Uhr, war laut Polizei ein Kindergarten in der Seekatzstraße ihr Ziel. Die unbekannten Täter hätten im hinteren Bereich eine Scheibe eingeschlagen und im Inneren sämtliche Räume durchwühlt. Beute: mehrere Elektronikgeräte und eine kleinere Menge an Bargeld. Gesamtschaden: 3000 Euro. Es war nicht der erste Kita-Einbruch in Speyer in den vergangenen Tagen.

Die Polizei bittet dazu ebenso um Zeugenhinweise (Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de wie zum Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Tullastraße in der Nacht auf Freitag. Hier hätten die Täter die Schaufensterscheibe zerstört und hochwertige Fahrräder sowie Bargeld mitgehen. Der Sachschaden wird auch wegen des gewaltsamen Vorgehens auf mindestens 30.000 Euro geschätzt.