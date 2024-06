Diebe haben am Montagmorgen zwischen 8.40 und 9.30 Uhr ein E-Bike im Bereich des Trimm-Dich-Pfads an der sogenannten NatoStraße (Iggelheimer Straße) in Speyer geklaut. Nach Angaben der Polizei verschloss die Eigentümerin ihr Rad, um eine Laufrunde zu drehen. Nach ihrer Runde stellte die 61-Jährige den Diebstahl des blauen Mountain-Bikes fest. Der Schaden beläuft sich nach Schätzung der Beamten auf rund 4.900 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.