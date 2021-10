Einen Bargeldbetrag im niedrigen sechsstelligen Bereich haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Fleischhandelsfirma in der Nacht von Freitag auf Samstag erbeutet. Wie die Polizeiinspektion Speyer mitteilt, flexten die Täter in der Alten Rheinhäuser Straße zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 4.15 Uhr, dort den Tresor auf, was vermutlich zu lauten Geräuschen geführt hat. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.