Ein grau/schwarzes Herrenrad ist am Montag zwischen 7.20 Uhr und 15.30 Uhr von Unbekannten in der Roßmarktstraße gestohlen worden. Die Polizei teilt mit, dass das Pedelec der Marke Cube an einem Fahrradständer abgeschlossen war. Den Wert des Modells „Nuride Hybrid Perform 625“ beziffern die Beamten auf rund 2750 Euro. Zeugenhinweise an Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang, dass Täter bei einem entsprechenden Wert ihrer Beute nicht vor Diebstahlschutz oder vor dem Risiko entdeckt zu werden zurückschrecken. Zu empfehlen seien stabile Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Insbesondere bei hochwertigen Fahrrädern sei der Einbau von Ortungstechnik sinnvoll.