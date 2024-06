Zwei Diebe haben es am Mittwochmittag gegen 12.20 Uhr in der Speyerer Maximilianstraße auf Brillen abgesehen gehabt. Die beiden Männer sollen aus zwei Brillengeschäften hochwertige Brillen im Gesamtwert von 2.240 Euro entwendet haben, so eine Mitteilung der Polizei.

Einer der Täter konnte von der Polizei in der Wormser Straße festgenommen werden. Das Diebesgut wurde bei dem 27-Jährigen nicht aufgefunden. Bei der Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Deshalb wurde der mutmaßliche Dieb im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt nach Frankenthal gebracht.