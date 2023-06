Dieser Diebstahl ist kaum „zu Fuß“ möglich: Aus dem Außenlager des Bauhaus-Werkzeugverleihs in der Iggelheimer Straße ist laut Polizei eine Rüttelplatte gestohlen worden. Wert: circa 600 Euro. „Die Täter dürften das Diebesgut mittels eines Fahrzeugs abtransportiert haben“, so die Polizei, die noch ermittelt. Es könnten auch weitere Gegenstände mitgenommen worden sein. Der Tatzeitraum müsse zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 11.20 Uhr, liegen, so die Ermittler. Sie suchen nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Bauhaus-Parkplatz wahrgenommen haben. Kontakt: Telefon 06232 1370 oder E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.