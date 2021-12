Gleich zwei Einbrüche hat die Polizeiinspektion Speyer am Wochenende für das Stadtgebiet gemeldet. Laut Bericht sind Unbekannte bereits am frühen Freitagabend in eine Erdgeschosswohnung im Closweg im Speyerer Stadtteil Vogelgesang eingebrochen und haben dort Bargeld „im unteren dreistelligen Bereich“ entwendet. Den Tatzeitraum geben die Beamten zwischen 18 und 19 Uhr an. Der zweite Einbruch geschah demnach am Samstag zwischen 16.30 und 20.25 Uhr in einem Mehrfamilienhaus, das ebenfalls im Vogelgesang steht. Laut Polizei hebelten die Täter zunächst die Haustür, anschließend die Wohnungstür auf. Sie durchwühlten die Wohnung und stahlen Schmuck und andere Wertgegenstände. Die Höhe des Schadens steht laut bericht derzeit noch nicht fest. Wer Hinweise zu einem der beiden Fälle geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei Speyer zu melden.