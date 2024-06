Im Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 6 Uhr, haben Diebe insgesamt vier Autos in Speyer ausgeräumt. Laut Angaben der Polizei ereigneten sich alle Diebstahl-Fälle in den Straßen Am Rabensteinerweg und Am Roßsprung.

Die vermutlich unverschlossen geparkten Fahrzeuge wurden durch die Täter geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Die Beute fiel nach Polizeiangaben gering aus: Insgesamt wurden etwa zehn Euro Bargeld entwendet. In diesem Zusammenhang rät die Polizei erneut, generell keine Wertgegenstände in ihrem Fahrzeug aufzubewahren und das Fahrzeug zu verschließen.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizei telefonisch unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.