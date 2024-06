Ein junger Mann hat am Samstag gegen 16.45 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Postgalerie Ware gestohlen. Als er das Geschäft verließ, wurde der Alarm ausgelöst, weshalb er flüchtete. Der Polizei zufolge warf der Täter dabei Teile seiner Beute weg. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: zirka 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, korpulent, bekleidet mit einem weißen T-Shirt und dunkler Basecap mit der Aufschrift „Jordan“. Das Diebesgut hatte laut Polizei einen Wert von etwa 120 Euro.