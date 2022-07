Ein 29-jähriger Taschendieb ist laut Polizei am Mittwochnachmittag in der Innenstadt geschnappt worden. Er sei zunächst gegen 16.10 Uhr am Schulplätzel aufgefallen: Eine Radfahrerin hatte ihn dort hin- und hergehen sehen und danach festgestellt, dass ihre Handtasche aus dem Fahrradkorb entwendet worden war. Gegen 18.50 Uhr sei der Polizei ein Ladendieb in einem Supermarkt in der Maximilianstraße gemeldet worden. Hier sei der verdächtige 29-Jährige von einem Kunden bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten worden. Er habe elf Zigarettenpackungen aus der Auslage entnommen, aber nur zwei bezahlen wollen. „Bei der Durchsuchung des Mannes haben die Beamten dann auch das Handy und eine Bankkarte der Dame vom Schulplätzel gefunden sowie geringe Mengen von Betäubungsmitteln“, melden die Beamten, die nun mehrere Strafverfahren führen.