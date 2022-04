Einen Sinneswandel auf frischer Tat stellt die Polizeiinspektion Speyer bei einem 18-jährigen Ladendieb fest. Der junge Mann sei am Freitag gegen 16 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Gilgenstraße dabei beobachtet worden, wie er die Diebstahlsicherung eines Schuhpaares im Wert von 60 Euro entfernte. „Hierauf angesprochen, flüchtete der Tatverdächtige mit den Schuhen in der Hand in Richtung des Ausgangs“, so die Beamten. Mitarbeiter hätten aber zuvor die automatische Öffnungsfunktion der Ausgangstüren deaktiviert. Der Verdächtige sei gegen die Tür gestoßen und hingefallen. „Dies führte bei ihm zu einem Sinneswandel, indem er fortan auf das Eintreffen der Polizei wartete“, heißt es im Bericht.