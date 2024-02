Am Dienstag hat ein 33-Jähriger nach Angaben der Polizei gegen 15 Uhr versucht, Schuhe aus einem Baumarkt in der Iggelheimer Straße zu stehlen, indem er diese direkt anzog. Mitarbeiter hätten dies jedoch bemerkt und die Polizei verständigt. Die Beamten fanden bei dem 33-Jährigen demnach noch Arbeitshandschuhe und Socken, die er ebenfalls eingesteckt hatte. Danach habe der Mann seine Schuhe aus dem Fahrzeug eines 34-jährigen Kollegen holen wollen. Dort fanden die Beamten jedoch auch eine geringe Menge Cannabis. Der ältere der beiden Männer habe anschließend den Konsum der Droge eingeräumt, was ein Urintest bestätigt habe. Beide Männer erwarten Verfahren.