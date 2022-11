Unverschlossene Fahrräder waren laut Polizei im Visier eines 37-Jährigen, den die Polizei nach eigener Mitteilung am Mittwoch, 14.50 Uhr, gefasst hat. Er sei von Zeugen in der Rulandstraße auf Höhe einer Kita bei dem Versuch beobachtet worden, ein Fahrrad samt dem daran befestigten Kindhelm wegzuschieben. „Eine Zeugin hinderte ihn daran und stellte das Fahrrad zurück“, so der Bericht. Danach sei der Mann in einem nahegelegenen Park erneut zielgerichtet auf abgestellte Fahrräder zugesteuert und habe einen weiteren Drahtesel – wie der erste unverschlossen – versucht wegzuschieben.

Die Polizei stellte den Mann und maß bei ihm einen Atemalkoholwert von 2,36 Promille. Er habe einen Platzverweis erhalten und müsse sich nun Strafverfahren wegen Diebstahls stellen. Die Beamten erinnern noch daran, Fahrräder auch bei nur kurzzeitigen Erledigungen oder geringer Distanz abzuschließen: „Diebe nutzen jede Gelegenheit.“