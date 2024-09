Die Polizei hat am Mittwochmorgen einen Mann in der Straße Am Roßsprung in Speyer festgenommen, der versucht hat, Türen von geparkten Autos zu öffnen. Laut Polizei wurde der 31-Jährige gegen 5 Uhr entdeckt und kontrolliert. Der alkoholisierte Mann hatte mehrere Gegenstände dabei, die vermutlich zuvor aus Autos gestohlen wurden. Um weitere Straftaten zu verhindern, brachte die Polizei ihn in Gewahrsam und leitete Ermittlungen wegen Diebstahls ein.

Insgesamt beschlagnahmte die Polizei 35 Gegenstände, darunter ein silbernes Mountainbike der Marke Eightshot, ein Tretroller der Marke Hudora und verschiedene Lebensmittel. Zudem wurden Kleidungsstücke wie ein Paar schwarz-weiße Schuhe von Marc O’Polo, ein schwarzer Wickelrock, eine Sonnenbrille mit Etui von Ray Ban und eine Armbanduhr der Marke Junghans sichergestellt.

Die Polizei sucht nun die Eigentümer der gestohlenen Gegenstände. Zeugen oder Geschädigte, die einen Diebstahl aus ihrem Auto festgestellt haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.