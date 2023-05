Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wirtschafts- und gesellschaftspolitische Trends aufspüren will die „Tischrunde Speyer“, die in Speyer regelmäßig auf Einladung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz tagt. Die Runde am Dienstagabend zeigte auf, wo es hingehen könnte. Die Top 4.

1. Der Autohändler

„Nichts wird so bleiben, wie es war“, betonte Thomas Neubeck, Geschäftsführender Gesellschafter der Auto-Neubeck GmbH als Gastgeber.