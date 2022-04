Seit fast einem Jahr ist Katrin Berlinghoff die neue Klimaschutzmanagerin der Stadt Speyer. Die 30-jährige Geografin mit Masterabschluss Klima- und Umweltwandel sitzt damit an einer Schaltstelle, um etwas zu verändern. Für die RHEINPFALZ gibt sie zehn Tipps, wie jeder Einzelne etwas Gutes fürs Klima und damit auch für sich selbst tun kann.

„Den einen Tipp, um das Klima zu retten, gibt es nicht“, sagt Klimaschutzmanagerin Katrin Berlinghoff. „Aber wir haben ganz viele Möglichkeiten, unseren Alltag klimafreundlicher zu gestalten.“

Mobilität

1. Falls möglich, Flugreisen vermeiden: ganz besonders auf der Kurzstrecke. Wenn es doch einmal das Flugzeug sein muss, besteht die Möglichkeit, einen CO 2 -Ausgleich zu bezahlen, der ansatzweise versucht, das ausgestoßene CO 2 zu kompensieren.

2. Im Alltag so oft wie möglich das Auto stehen lassen: Stattdessen zu Fuß, mit dem Rad, Zug oder Roller Strecke machen. Zum Einkaufen können in Speyer zudem auch kostenfrei Lastenräder ausgeliehen werden.

Energie

3. Strom aus erneuerbaren Energien wie Wind- und Sonnenenergie oder aus Biomasse beziehen: Das verbessert den persönlichen CO 2 -Abdruck enorm.

4. Weniger Energie verbrauchen: Das hilft dem Klima und dem eigenen Geldbeutel. Generell gilt laut Katrin Berlinghoff die Faustregel: Alles, was Wärme erzeugt, verbraucht viel Strom. Daher: Die Heizung beim Stoßlüften ausschalten, Standby-Geräte ausschalten, den Backofen nicht vorheizen, nur so viel Wasser kochen, wie tatsächlich gebraucht wird und den Deckel auf dem Topf lassen. Besonders wirksam ist es außerdem, die Raumtemperatur schon allein um ein Grad Celsius zu senken.

Konsum

5. Teilen, tauschen, reparieren: Elektrogeräte, Kleidung, Spielsachen, das Auto und vieles mehr – je länger und von je mehr Personen all das genutzt wird, desto weniger nimmt das Klima Schaden. Und kauft man Dinge gebraucht, kann man oft auch noch ordentlich sparen.

6. Mehrweg statt Einweg: Leitungswasser trinken, statt PET-Einweg-Flaschen zu kaufen, Abschminkpads zum Waschen verwenden, zu Bienenwachstuch oder Deckel statt zur Alu- oder Frischhaltefolie greifen. Und soll es mal ein Kaffee sein, ist hier der Mehrwegbecher oder der „Coffee-to-stay“ anstelle des „Coffee-to-go“ die klimafreundliche Alternative.

Ernährung

7. Bewusster Konsum von Fleisch und tierischen Produkten: Viel Fleisch und tierische Produkte schaden Klima und Gesundheit, deshalb: Vegetarisch und vegan essen, so oft es geht.

8. Saisonal und regional kochen: Obst und Gemüse vor Ort und aus der Saison kaufen – das ist frischer, reif geerntet und somit besser für Körper und Klima.

Abfall

9. Müll vermeiden und Müll trennen, so gut es geht: Verpackungsfrei oder -reduziert einkaufen und Plastik meiden.

10. Lebensmittel nicht verschwenden: Mit Einkaufszettel einkaufen gehen, um nur das zu kaufen, was auch tatsächlich gebraucht wird. Lebensmittel verwerten und Überreste nicht wegwerfen. Und wenn man doch einmal zu viel gekocht hat, kann man das wunderbar in sogenannte „Foodsharing“-Gruppen posten. So bleibt nichts übrig und jemand anderes freut sich darüber.