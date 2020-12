Es ist jedem zu wünschen, dass er keine Corona-Symptome entwickelt. Wenn doch, dann bitte nicht über Weihnachten. Dann ist es schwieriger, medizinische Hilfe zu finden. Auch im von der Pandemie stark betroffenen Speyer.

„Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz stellt durch ihre Mitglieder sicher, dass grundsätzlich in jedem rheinland-pfälzischen Landkreis auch an und zwischen den Feiertagen Vertragsärztinnen und -ärzte für die Infektpatientinnen und -patienten da sind.“ Die Mitteilung klingt gut. Am Mittwoch, 17 Uhr, wurde dann die Liste veröffentlicht, aus der die entsprechenden Adressen hervorgehen. Für Speyer aufgeführt sind drei Praxen (Muth, Neidig, Bauer), die schon bisher als Corona-Anlaufstellen gelten. Sie sind jedoch erst ab 28. Dezember wieder geöffnet (www.kv-rlp.de).

Der grundsätzliche Tipp der KV außerhalb der Feiertage laute, zuerst mit dem eigenen Hausarzt Kontakt aufzunehmen, so Pressesprecher Rainer Saurwein auf Anfrage. Wenn dieser nicht erreichbar sei, greife die kostenfreie Telefonnummer 116117. Diese informiere gegebenenfalls auch über Ärzte, die in den Tagen bis 4. Januar helfen könnten, aber nicht in der Liste verzeichnet seien, weil sie etwa zu geringe Kapazitäten hätten, um Patienten aus einem größeren Umkreis anzunehmen. Wenn an den Feiertagen keine niedergelassenen Mediziner im Dienst sind, kommen die Hausärztlichen Bereitschaftsdienstzentralen ins Spiel, die es an Krankenhäusern in Speyer, Germersheim und Ludwigshafen gibt.

Zentren habe andere Funktion

Nur für Pflegeheim-Besucher geöffnet ist das Schnelltestzentrum in der Stadthalle von 24. bis 26. Dezember, 9.30 bis 13 Uhr. Erforderlich für einen Abstrich ist ein „Besucherschein“, so die Stadt Speyer. Das Corona-Testzentrum des St.-Vincentius-Krankenhauses in der Halle 101 ist von 28. bis 30. Dezember, 11 bis 18 Uhr, jeweils wieder geöffnet. Es ist jedoch nur für Tests, nicht für Behandlungen bestimmt. Termine dafür müssen an der Anmeldehotline 06232 133100 vereinbart werden, die am 24. und 26. Dezember, 9 bis 12 Uhr, und dann erst wieder ab 28. Dezember besetzt ist. Das städtische Corona-Bürgertelefon, 06232 141312, pausiert bis 28. Dezember.

Für die Stadt Speyer wurden dem Land am Mittwoch 32 Corona-Neuinfektionen gemeldet, die Fälle 1531 bis 1562. Die Sieben-Tage-Inzidienz sank von 403 auf 360. Ein 18. Toter steht neu in der Statistik.

RHEINPFALZ-Kommentar von Patrick Seiler

Hoffnungsschimmer

Auch der Einsatz der Mediziner in Speyer hat dazu beigetragen, dass es diese Woche Hoffnungsschimmer gab, was Corona-Neuinfektionen in Speyer angeht: Es waren weniger als in der Vorwoche. Somit darf auf einigermaßen ruhige Weihnachtstage gehofft werden. Die Praxen, die einen Großteil der „Positiven“ behandeln, sind dann geschlossen, sodass Erkrankte an den Bereitschaftsdienstzentralen oder Kliniken landen dürften.