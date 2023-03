Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Angela Steideles Roman „Aufklärung“ zeichnet ein Portrait des 18. Jahrhunderts aus Frauensicht. Am Dienstag liest sie in Speyer.Lit daraus. Ellen Korelus-Bruder hat mit ihr gesprochen.

Frau Steidele, was begeistert Sie so am 18. Jahrhundert?

Das neue Denken, die Förderung von Kultur und Wissenschaft – all das fasziniert mich. Die Hoffnung, die in diesem Jahrhundert