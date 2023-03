Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den Menschen im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne thematisieren die Werke des chinesischen Bildhauers Wang Shugang in der Ausstellung „Monks and Men“ in der Orangerie des Schwetzinger Schlossgartens. Schnörkellos sind seine offenbar von der Pop Art inspirierten Figuren. Vielleicht haben sie gerade wegen ihrer Einfachheit eine starke Symbolkraft. Noch bis zum 19. Juli ist die geniale Schau in Schwetzingen zu sehen.

Wer den weitläufigen Ausstellungssaal betritt, der blickt zunächst auf eine surreale Plastik. Ein Miniatur-Mann in Babyrosa steht Kopf auf einem grünen Chinakohl. Das auf einem Spiegeltisch