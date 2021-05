Die Volkshochschule setzt weiterhin alles daran, ihre breite Angebotspalette soweit wie möglich digital zu präsentieren.

So beginnt am Mittwoch, 12. Mai, wieder ein Online-Zumba-Fitness-Kurs mit Nicole Albers. Am Samstag, 15. Mai, können Interessierte – ebenfalls online – „Experimente in Aquarell“ mit Chilja Engelhard starten. Auch der ursprünglich für April geplante Musikvortrag „Virtuose Musikerinnen, starke Frauen: Clara Schumann und Pauline Viardot“ mit Anja Pohsner wird am Dienstag, 18. Mai, online präsentiert. Darüber hinaus hat sich die Referentin noch ein neues Format überlegt: Am Dienstag, 1. Juni, bietet sie den interaktiven Themenvortrag „Rätsel der Musikgeschichte: Wie starb Mozart?“ ebenfalls online an. Besonders empfehlenswert sind auch die hochwertigen Vorträge aus der Reihe vhs.wissen live, die sich mit aktuellen gesellschaftspolitischen oder naturwissenschaftlichen Fragestellungen auseinandersetzen. Tipp: am Dienstag, 25. Mai, „Regieren in unsicheren Zeiten: Was kommt nach Merkel?“ mit Constanze von Bullion und Nico Fried aus der Parlamentsredaktion der SZ.

Alle Online-Angebote sind buchbar unter https://www.vhs-speyer.de/programm/online-angebote.html.