An der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften (DUV) steht am Freitag, 28. Juli, körperliche Bewegung statt Vorlesung und Seminar auf dem Lehrplan. Und das im Walzer- und Viervierteltakt. Denn die Hörerschaft, der Rektor und der Verein der Freunde und Förderer laden gemeinsam ein, beim Abschlussball des Sommersemesters die Hüften zu schwingen.

Zum wiederholten Mal in den vergangenen Jahren lautet das Motto des Events „Die 20er Jahre“. Die Kleiderordnung ist mit Abendgarderobe, am besten im Stile der wilden Jahre des vergangenen Jahrhunderts, vorgegeben. Wie Dajana Mohr, Rechtsreferendarin aus Bochum und neben ihrer Kollegin Annalena Schneider aus Müncheneine der zwei verantwortlichen Ball-Referentinnen, auf Anfrage sagt, hätten die „20er“ die meisten Stimmen aus der rund 300 Studierende zählenden Hörerschaft erhalten. Im „Topf“ befanden sich demnach noch „Venezianischer Maskenball“ und „Karibische Nacht“. Aber von Letzteren gibt es in der Domstadt im Sommer 2023 ohnehin schon genug.

Die Referentinnen rechnen mit gut 230 Gästen, wenn um 19.30 Uhr nach dem Begrüßungssekt 60 Absolventen eines Tanzkurses zum Eröffnungstanz über das Parkett schweben. Tanzen lernen oder die Schritte auffrischen sei wieder angesagt, sagt Mohr. Sie hat selbst das Tanzen in diesem Sommersemester erstmals gelernt. Die Speyerer Tanzschule Thiele hat den Tanzwilligen in den vergangenen Wochen gezeigt, wie es geht.

Geboten werden auch Reden vom Rektor und vom Hörerschaftssprecher sowie Ehrungen. Für Musik sorgen die Referendar-Band der Uni und ein als DJ erfahrener Kommilitone. Ein Buffet kann nicht angeboten werden – laut Mohr mangels Sponsoren. Brezel und Knabbereien müssen ausreichen. Bis gegen 3 Uhr soll die Aula dennoch zum Dance-Floor werden. „Und natürlich haben wir eine Bar“, versichert die Organisatorin. Es kann eine richtig lange und heiße Nacht werden. Eine Speyerer Nacht.