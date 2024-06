Battle-Rap statt Minnegesang, Wortgefechte statt Säbelrasseln: „Cyrano de Bergerac“ hat der französische Dichter Edmond Rostand Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben. Die Theater-AG des Speyerer Gymnasiums am Kaiserdom (GaK) hat das Versdrama ins 21. Jahrhundert übertragen. Die Premiere von „Das schönste Mädchen der Welt“ war ein voller Erfolg.

Großartig inszeniert von Timo Effler wachsen neun Darsteller im Alter zwischen 14 und 17 Jahren über sich hinaus. Überaus professionell gelingt es ihnen, Emotion, sprachlichen und musikalischen Wortwitz sowie das Publikum mitten ins Herz zu treffen. Es geht um Mobbing, Alkoholmissbrauch, das Suchen und Finden der ersten Liebe, elterliche Überbehütung, fehlendes Selbstbewusstsein, um Intelligenz und äußerliche Schönheit. Themen also, mit denen Jugendliche oft konfrontiert sind. „Das schönste Mädchen der Welt“ endet mit einem Kuss. Aber wer küsst hier wen?

Die Darsteller finden in jeder Szene den richtigen Ton

Lange ist es keine Frage, in wen Roxy (Christina Zegermacher) verliebt ist. Christina spielt die Neue in der Klasse wunderbar authentisch. Selbstbewusst erobert Roxy Herzen und Mitschüler. Cyril (Michel Stuck) übernimmt die Rolle des besten Freundes für Herzens- und alle anderen Angelegenheiten. Der Darsteller findet in jeder Szene den richtigen Ton.

Die Gefühle Cyrils für „Das schönste Mädchen der Welt“, für die Eltern und für Rick (Valerius Appelmann) berühren das Publikum, das in allen Generationen zahlreich vertreten ist. Mutig beteiligt sich Cyril am Battle-Rap-Wettbewerb, das Gesicht unter goldener Maske verborgen. Ganz und gar nicht jugendfrei beleidigen sich die Teilnehmer darin im stets vollkommenen Versmaß weit über die Schmerzgrenze hinaus.

Szene aus der Premiere in der Heiliggeistkirche. Foto: Landry

Cyril, der Poet, der Außenseiter, hilft Rick mit Rat und Tat, versteckt sich und seine Liebe hinter Nachrichten an die Angebetete, die er für den Freund verfasst. Hier ist die Anlehnung an Rostands Ursprungswerk deutlich, grandios herausgearbeitet von Karsten Dahlem, Autor der Bühnenfassung.

„Auf nach Berlin“ heißt es für die Schüler im 21. Jahrhundert. Mit viel Überredungskunst haben die Eltern (Annika Braun, Niels Bruchelt) Cyril überzeugen können, an der Klassenfahrt teilzunehmen. Annika spielt auch die rauchende, die Augen verdrehende zynische Lehrerin brillant, Niels steht ihr als Pädagoge am Steuer des Schul-Busses nicht nach.

Mit viel Gespür für das Schüler-Lehrer-Verhältnis, für Für und Wider von Klassenfahrten erobert die GaK-Theater-AG die Bühne der Speyerer Heiliggeistkirche. „Früher gab es in jeder Klasse zwei Bekloppte, heute ist man froh, wenn zwei es nicht sind“, bringt Lehrerin Frau Reimann die Entwicklung auf den Punkt.

Szene aus »Das schönste Mädchen der Welt«. Foto: Landry

Jasper Kreßer glänzt in der Rolle des dümmlichen Granit. „Meiner Mutter wäre es peinlich, wenn ich Du wäre“, erklärt Cyril dem potenziellen Nebenbuhler des Freundes. Auch Benno hat es auf Roxy abgesehen. Die indes steht auf den Körper, den Rick zum Vergnügen der Zuschauer bei jeder Gelegenheit stählt. „Lieber dumm als hässlich“, so seine Devise und Ansage an Cyril mit der allzu großen Nase.

So ist es auch nicht schlimm, wenn er Pazifist mit Nazifist verwechselt. Als Titti und Shirin spielen Hannah-Sophie Theuer und Frieda Münchbach Schülerinnen von heute köstlich überspitzt, Amir Rödelsperger hat als Cem einfach nichts im Griff. Antonius von Pückler ist als Moderator der Battle-Rap-Wettbewerbe unübertroffen. Seine Ansagen wie vor Box-Wettkämpfen beeindrucken und belustigen gleichzeitig.

Im Berliner Pergamon-Museum finden die Schüler in Nofretete „die Mona Lisa des Altertums“, Gunter Hagens „Körperwelten“-Ausstellung raubt ihnen den Atem, im Club ist intensives Tanzen angesagt. Im Duett nähern sich Roxy und Cyril einander an. Wieder zu Hause entwickelt sich alles in Richtung des entscheidenden Kusses.

Alle Generationen haben ihren Spaß

„Das schönste Mädchen der Welt“ ist ein hoch modernes Stück zum Anfassen, das die Theater-AG des Gymnasiums am Kaiserdom hinreißend in Szene setzt und Vorurteile gegen die Generation Z abbaut. Alle Generationen haben ihren Spaß und nehmen viel zum Nachdenken über die Jugend von heute mit nach Hause.

Termine

