Dass die CDU Oberbürgermeisterkandidat Mike Oehlmann von der FDP unterstützt, ist keine gute Nachricht für Amtsinhaberin Stefanie Seiler (SPD). Aber auch nicht für die CDU.

Die Unzufriedenheit mehrerer Fraktionen im Stadtrat mit der Amtsführung von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler hat sich vor allem seit 2024 abgezeichnet, in den vergangenen Monaten aber deutlich verstärkt. Von einer ähnlichen Entwicklung in Bezug auf ihren Vorgänger Hansjörg Eger (CDU) hatte Seiler bei ihrer eigenen Wahl 2018 selbst profitiert – das nur nebenbei. Es muss auch kein Menetekel für den Wahlausgang am 6. September 2026 sein, könnte aber: Wenn Seilers Bilanz wirklich so schlecht ist, wie ihr FDP, Freie Wähler und CDU bescheinigen, müsste der bisher einzige Gegenkandidat Mike Oehlmann (FDP) eine echte Chance haben. Ob das eine relevante Anzahl an Wählerinnen und Wählern so sieht, steht indes auf einen anderen Blatt.

Oehlmann müsste es schaffen, mit seiner Persönlichkeit zu überzeugen. Er müsste – wie Seiler 2018 – die glaubwürdige Erwartung schüren, dass er es als Stadtchef besser machen würde als die Amtsinhaberin. Er müsste das FDP-Label in den Hintergrund rücken, denn das ist derzeit wohl eher Bürde als Booster für einen Wahlerfolg. So würde er am ehesten auch die Stimmen von Freie-Wähler- und CDU-Anhängern erhalten, die ihm die Oberen dieser zwei Parteien gönnen. Wobei die Christdemokraten angesichts ihrer Bedeutung in Speyer weitaus relevanter sein könnten als die Freien Wähler. Er trete für sie als unabhängiger Kandidat an, heißt es nun.

Auf Chance verzichtet

Womit wir bei der CDU wären, die schon als Verliererin der Wahl gelten darf, bevor die endgültige Kandidatenliste feststeht. Dass sie nun den Verzicht auf eine Bewerbung aus ihren Reihen erklärt, ist angesichts der Ambitionen der Partei mit der stärksten Stadtratsfraktion bitter. Sie verzichtet auf die Chance, die Chefrolle im Rathaus zurückzuerobern und an 24 Jahre Regentschaft von Werner Schineller und Hansjörg Eger anzuknüpfen.

Die Christdemokraten haben im Vorfeld schwere strategische Fehler begangen. Dass mit der Kreisvorsitzenden Sylvia Holzhäuser, Fraktionschef Johannes Kabs sowie Partei- und Fraktionsvize Jörg Zehfuß drei ihrer starken Leute im richtigen Alter nicht zur Verfügung stehen, muss man hinnehmen. Es hat wohl auch damit zu tun, dass öffentliche Ämter nicht mehr die Attraktivität früherer Jahre ausüben. Dass mit Michael Spirk ein junger Jurist aus der damaligen CDU-Fraktion 2023 nach einem Abendessen mit Speyerer AfD-Frontleuten in Ungnade gefallen ist, wäre besonders unglücklich, wenn man dem Gerücht Glauben schenkte, dass seine Partei auf ihn als OB-Kandidaten geschielt hatte.

Zu spät gesucht

Die strategischen Fehler wurzeln aber schon früher. Im Prinzip hätte mit dem Tag von Seilers Wahl vor fast acht Jahren die kraftvolle Suche nach einem Kandidaten beginnen können, der ihr 2026 Paroli bieten kann. Dass mit Kabs 2023 ein Fraktionschef installiert wurde, der von vornherein nicht Oberbürgermeister werden wollte, kann man insofern ebenso als strategischen Fehler werten wie die Kandidatur des 2025 möglicherweise vielversprechendsten Mannes Alexander Schubert für Monika Kabs’ Nachfolge im Bürgermeisteramt – womit er für höhere Weihen nicht mehr zur Verfügung stand.

Dann wurde vertröstet und vertröstet: Durchs komplette zweite Halbjahr 2025 und die ersten Monate 2026 hindurch holte sich die Findungskommission der Christdemokraten Absage um Absage von möglichen Bewerbern ab. Sie soll ein breites Spektrum gesellschaftlich engagierter und bekannter Speyerer angesprochen und diesen die Kandidatur angeboten haben. Sie blieb letztlich erfolglos. Dass die CDU-Oberen nun Oehlmann unterstützen, der ihnen das schon Ende 2025 nahegelegt hatte, aber mit Verweis auf den Wunsch nach einem eigenen CDU-Kandidaten ebenfalls vertröstet wurde, gibt dem Ganzen auch nicht das Etikett der 1A-Lösung. Das alles war kein Alleingang der Kreisvorsitzenden Holzhäuser, die das Amt 2022 von Michael Wagner übernommen hat: Sie ist engagiert, und sie hat sich auch mangels eigener Erfahrung in solch komplizierten Prozessen Unterstützer an die Seite geholt. Sie trägt aber letztlich die Verantwortung dafür, dass die Oberbürgermeisterwahl ohne „echte“ CDU stattfindet.